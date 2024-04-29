Китайский производитель аксессуаров с радостью поделился "информацией из первых рук" о Switch 2 со всеми желающими, несмотря на то, что это является серьезным нарушением конфиденциальности.

Китайская компания Mobapad, производящая аксессуары для Nintendo Switch, в воскресенье обнародовала множество сведений о Switch 2, которые, как она утверждает, получила от самой Nintendo. Несмотря на очевидные риски для дальнейшего сотрудничества с Nintendo, Mobapad уже распространила подробную информацию о Switch 2 в интернете и тем самым подстрекнула фанатов к обсуждению слухов о новой консоли.

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Согласно последнему сообщению на официальном сайте Mobapad, стало известно, что следующее поколение портативной консоли Nintendo, о котором уже давно ходят слухи и которое, будет оснащено более крупными контроллерами Joy-Con, крепящимися к бокам консоли с помощью магнитов. Сообщается, что новые контроллеры будут иметь новую третью кнопку на верхней грани, а также новую «функциональную кнопку» под кнопкой "Home" (домой) на правом Joy-Con. Предполагается, что покупатели Switch 2 смогут по-прежнему использовать оригинальные Joy-Con от первой Switch, а также Pro Controller. (Однако поддержка старых Joy-Cons будет зависеть исключительно от Bluetooth, а новые контроллеры будут подключаются с помощью другого механизма.)

Mobapad также утверждает, что слот для картриджей Switch 2 будет обратно совместим с физическими картриджами игр для Switch, хотя новые картриджи уже не будут работать на оригинальной консоли. Новый экран, согласно предыдущим слухам, будет иметь диагональ 8 дюймов от угла до угла и разрешение 1080p. Док-станция Switch, как утверждается, также подверглась обновлению, которое включает "незначительные изменения во внешнем виде, но с улучшенной производительностью и поддержкой 4K-разрешения".

Контроллеры Switch Joy-Con.

Китайская компания Mobapad, выпускающая одни из самых популярных среди пользователей Switch сторонних контроллеров, вероятно забыла о серьезном нарушении конфиденциальности, которое она совершила, открыто выложив эту информацию на всеобщее обозрение, если, конечно, она действительно получила ее от Nintendo или одного из ее основных производственных партнеров. В своем блоге и на китайской платформе обмена видео Bilibili, Mobapad призывает фанатов Switch поразмышлять о том, для чего могут понадобиться новые кнопки Joy-Con.

Тем не менее, профессиональная оплошность Mobapad, похоже, подтвердила скромную утечку информации, которая произошла в конце прошлой недели. Испанский новостной портал Vandal, имеющий историю реальных утечек информации о Switch, сообщил, что узнал о магнитных Joy-Con для Switch 2 от производителей периферийных устройств. Прошлым летом этот сайт также сообщил, что некоторые студии-разработчики игр получили комплекты для разработки Switch 2, что являлось подтверждением существования консоли, которая тогда еще была только слухом.