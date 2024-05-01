Realme готовит смартфон с мощностью зарядки более 100 Вт

В марте компания Qualcomm выпустила мобильный процессор Snapdragon 8s Gen 3, который представляет собой урезанный вариант флагманской модели Snapdragon 8 Gen 3 прошлого года. На этом чипе уже были выпущены такие аппараты, как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3 и iQOO Z9 Turbo, по большей части на территории Китая. Следующим на очереди станет смартфон Realme GT Neo 6.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что данный аппарат является единственным на этом процессоре с зарядкой мощностью свыше 100 Вт. К этому прилагается крупный аккумулятор.

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Для сравнения, смартфон Civi 4 Pro обладает достаточно скромным аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и зарядкой 67 Вт. Redmi Turbo 3 получил аккумулятор 5000 мАч и зарядку 90 Вт, Z9 Turbo является обладателем аккумулятора 6000 мАч и зарядки 80 Вт. В организации 3C Китае сертификат недавно получил аппарат Realme с модельным номером RMX3852, мощность зарядки которого достигает 121 Вт.

Новый смартфон должен напоминать GT Neo 6 SE на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, который не так давно был представлен в Китае. Это может означать наличие аккумулятора 5500 мАч.

Если он будет похож и в других компонентах, аппарат получит экран LTPO OLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Объём памяти может составлять 16 ГБ, использоваться хранилище UFS 4.0 вместимостью до 512 ГБ.