Xiaomi готовит очередное поколение фитнес-браслета

Компания Xiaomi собирается представить очередную модель фитнес-браслета серии Smart Band. Это будет устройство девятого поколения, которое придёт на смену Smart Band 8. Последний был представлен в Китае в апреле прошлого года, а в мире в сентябре.

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На этот раз международный дебют устройства может произойти раньше. Об этом свидетельствует получение нескольких сертификатов. Очередными такими сертификатами стали TDRA в Объединённых Арабских Эмиратах и Indonesia Telecom.

В обоих случаях указан модельный номер устройства M2345B1. Ранее говорилось о двух версиях браслета. Разница между ними может заключаться в наличии и отсутствии поддержки стандарта связи NFC.

Если смотреть на устройство предыдущего поколение, там используется экран AMOLED размером в 1,6 дюйма с поддержкой Always-On Display. Предлагается водонепроницаемость на глубине до 50 м и множество разных материалов и стилей ремешков.

Браслет умеет следить за частотой сердечных сокращений, сном и стрессом, также женским здоровьем. Поддерживается отслеживание разных видов физической активности. Продолжительность работы достигает 16 суток.