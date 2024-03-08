Находится всё больше желающих уйти с Windows на бесплатную систему

Среди операционных систем для персональных компьютеров безраздельно царствует Windows, а небольшая часть обладателей дорогостоящих компьютеров Apple работают с macOS. Linux здесь всегда была бедным родственником, но в последние годы её доля понемногу растёт. Очередная статистика показывает, что доля разных дистрибутивов Linux по итогам февраля составила 4,03%, что является рекордным значением.

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Этот показатель достигнут почти спустя год после того, как Linux добралась до уровня 3% в прошлом июне. Показатели StatCounter говорят, что доля Windows на ПК сейчас равна 72,1%. macOS установлена на 15,46% компьютеров. На четвёртом месте находится платформа ChromeOS от компании Google с долей 2,2%.

Аналитики находят несколько причин возросшей популярности Linux. У большинства дистрибутивов имеется достаточно лёгкий дизайн без лишнего программного обеспечения и с многочисленными настройками. За счёт выбора окружения рабочего стола каждый пользователь может выбрать систему себе по вкусу. Считается, что конфиденциальность на Linux лучше за счёт отсутствия сбора данных, в отличие от систем крупных компаний вроде Microsoft, Apple и Google.

Linux любят разработчики за счёт библиотек с открытым исходным кодом. Всё большее число обычных пользователей также отдают предпочтение этой системе.