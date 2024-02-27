Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
MWC 2024: Lenovo представила ноутбук ThinkPad X12 Gen 2 со съёмной клавиатурой
На выставке в Барселоне Lenovo продемонстрировала несколько новых моделей ноутбуков

реклама

В рамках выставки MWC 2024 в Барселоне компания Lenovo решила продемонстрировать не смартфоны, а ноутбуки. Одним из них стала модель ThinkPad X12 Detachable Gen 2, который выходит на смену устройству первого поколения с улучшенными внутренними компонентами и поддержкой функций искусственного интеллекта. Сохранился дизайн со съёмной клавиатурой, в результате чего ноутбуком можно пользоваться ещё и как планшетом.

Главное обновление относятся к процессору. Здесь применяется чип последнего поколения Intel Core Ultra, который лучше справляется с требовательным к ресурсам задачам. Ещё здесь есть виртуальный ассистент Microsoft Copilot, для доступа к которому имеется отдельная кнопка. Таким образом, Lenovo раньше самой Microsoft предложила специальную кнопку для работы с Copilot на своих ноутбуках.

реклама

В пресс-релизе не упоминаются значительные изменения дизайна, так что должна сохраниться удобная клавиатура с подсветкой, раздельный трекпад и наконечник TrackPoint красного цвета. Ещё в комплект поставки входит магнитный стилус, благодаря чему на устройстве можно не только набирать текст, но и делать заметки и рисовать.

Появление ноутбука в продаже ожидается в апреле за $1399 и более.

#ноутбуки #lenovo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Lenovo показала на MWC 2024 два ноутбука с поддержкой ИИ и кнопкой Copilot
Motorola добавит Gorilla Glass для всех будущих телефонов Moto в 2024 году
Lenovo представила на выставке MWC 2024 портфель продуктов и решений для ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
8
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
8
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
5
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
+
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
6
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
+
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
4
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
37
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
16
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
34
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
3
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
17

Сейчас обсуждают

si-cat
12:08
Но на фотке-то они стоят! Следовательно, все басни аффтара - туфта полная (ну или так и живёт со снятой крышкой :)))
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
THE STAS
12:06
😂😂😂👍
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
Александр
12:05
Чувак, лучше не пиши больше, за умного уже не сойдешь, но хоть встанешь на путь исправления! Каким боком MAC OS - это Linux? Mac OS основана на кодовой базе BSD, а Linux - это независимая разработка u...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
FelsheR-BAN100712
12:01
нахуй седня уже посылали алкошина тупая?
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Джон Коннор
12:01
Скорее всего автор троллит, ради количества комментов. Не поверю, что купив корпус человек не вытер в нем пыль. Треш-фотки ради хайпа вставлены.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
_ErOp_
11:59
Знатный фетишист... 5 хардов... Куча вентиляторов... Капец всё это гудит. Нафига столько дисков в кузове? Берёшь 1-2 на 10тб, ставишь в nas, который уезжает гордо, например на балкон. В комнате - тиши...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Chihonya
11:58
еще один гений кабель-менеджмента)))
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Johan_888
11:57
И какой суммарный объём хардов у твоего монстра?
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
FelsheR-BAN100712
11:56
перевод есть опусу?
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Kommunist7304
11:56
Нет дыма без огня...
НАТО будут поддерживать Молдавию если Приднестровье присоединиться к России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем