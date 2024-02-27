На выставке в Барселоне Lenovo продемонстрировала несколько новых моделей ноутбуков

В рамках выставки MWC 2024 в Барселоне компания Lenovo решила продемонстрировать не смартфоны, а ноутбуки. Одним из них стала модель ThinkPad X12 Detachable Gen 2, который выходит на смену устройству первого поколения с улучшенными внутренними компонентами и поддержкой функций искусственного интеллекта. Сохранился дизайн со съёмной клавиатурой, в результате чего ноутбуком можно пользоваться ещё и как планшетом.

Главное обновление относятся к процессору. Здесь применяется чип последнего поколения Intel Core Ultra, который лучше справляется с требовательным к ресурсам задачам. Ещё здесь есть виртуальный ассистент Microsoft Copilot, для доступа к которому имеется отдельная кнопка. Таким образом, Lenovo раньше самой Microsoft предложила специальную кнопку для работы с Copilot на своих ноутбуках.

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В пресс-релизе не упоминаются значительные изменения дизайна, так что должна сохраниться удобная клавиатура с подсветкой, раздельный трекпад и наконечник TrackPoint красного цвета. Ещё в комплект поставки входит магнитный стилус, благодаря чему на устройстве можно не только набирать текст, но и делать заметки и рисовать.

Появление ноутбука в продаже ожидается в апреле за $1399 и более.