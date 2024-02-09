Очки Frame стоят на порядок дешевле Apple Vision Pro

Основанная бывшим сотрудником Apple Бобаком Тавангаром компания под названием Brilliant Labs представила очки дополненной реальности Frame. Они похожи на обычные солнцезащитные очки, но на самом деле серьёзно отличаются.

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Вместо обычных стёкол здесь установлен проекционный дисплей с функциональностью на основе ИИ. Поддерживаются модели искусственного интеллекта Perplexity AI, Stability AI, GPT4 и Whisper.

В состав очков входит виртуальный помощник Noa с возможностью распознавать разные голосовые команды. Благодаря этому в реальном времени можно переводить слова с языка на язык, создавать тексты и изображения.

На концах обеих дужек находится пара аккумуляторов. При нагрузке не выше средней очки смогут проработать на протяжении полного дня. Это не мешает им весить лишь 39 г.

Стоимость очков составляет $349, чтобы по нынешнему курсу означает примерно 32000 руб. Уже принимаются предварительные заказы, а продажи стартуют в апреле.