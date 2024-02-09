Honor Magic V2 поступит на прилавки 20 февраля

Компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что начала принимать предварительные заказы на складной смартфон Honor Magic V2. В России его стоимость составляет 159999 руб, доступно приобретение в рассрочку.

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Толщина этого аппарата весьма скромная для складного смартфона и составляет 9,9 мм. Весит устройство 231 кг, на уровне классических смартфонов. За счёт ШИМ-частоты экраны этой модели не мерцают и благодаря этому снимают лишнюю нагрузку на глаза. Покупатели получат камеры флагманского уровня и поддержку оптической стабилизации, аккумуляторы на основе кремний-углерода, флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2. По сравнению со смартфоном предыдущего поколения был усовершенствован шарнир на основе титана. Объём оперативной памяти здесь составляет 16 ГБ, хранилища 512 ГБ. Прилагаются на выбор чёрный, чёрный с кожаной отделкой сзади и фиолетовый цветовые варианты.

Данный аппарат стал первым складным смартфоном Honor, который можно официально приобрести в России. Напомним, что до сих пор на рынке подобных складных устройств доминирует Samsung. Apple не торопится предлагать собственные складные смартфоны. Не так давно появлялась информация, что это произойдёт в лучшем случае в 2026–2027 годах. Может быть представлен смартфон или планшет на смену модели iPad Pro.