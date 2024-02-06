YouTube увлекается психологией цвета и тестирует новую функцию, которая позволит пользователям фильтровать свою главную ленту по основному цвету, создавая потенциал для более целевой рекламы и свежей навигации по контенту.

Продолжая эксперименты, YouTube окунулся в мир психологии цвета, тестируя новую функцию, которая позволяет пользователям фильтровать свою домашнюю ленту по доминирующему цвету в миниатюрах для видео. Этот подход к навигации по контенту отличается от общепринятой нормы ассоциировать цвета с настроением или темой. Вместо этого он опирается на основной цвет, присутствующий в миниатюре каждого видео, предлагая пользователям свежий и яркий способ исследовать огромное количество видеоконтента платформы.

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Хотя в настоящее время эта функция доступна не всем пользователям и находится на стадии эксперимента, последствия использования этого цветового фильтра уже вызывают дискуссии. Речь идет не просто о визуально приятном инструменте навигации, а о потенциальной золотой жиле для сбора данных. Анализируя цветовые предпочтения пользователей, YouTube может значительно расширить возможности таргетированной рекламы, позволяя компаниям более персонализированно и эффективно взаимодействовать с аудиторией.

Внедрение основного цветового фильтра, хотя и не является обязательным для пользователей, открывает новую сферу возможностей в мире рекламы и создания контента. Подсознательное влияние цветов на поведение человека и решения о покупке давно подтверждено. Таким образом, цветовой фильтр YouTube потенциально может изменить подход создателей контента и рекламодателей к своему ремеслу, создавая миниатюры и рекламные объявления, соответствующие цветовым предпочтениям их целевой аудитории.