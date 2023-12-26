Коннекторы Seasonic 12V-2×6 повёрнуты под углом в 90°

Компания Seasonic, которая на днях отличилась заявлением о необходимости пользоваться феном при подключении кабелей питания к видеокартам, представляет новые кабели 12V-2x6. Они найдут применение в видеокартах будущих поколений. Их отличительной чертой является расположение под углом 90°. Они совместимы с блоками питания этого производителя и картами следующего поколения.

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Новый разъём 12VHPWR приживается не лучшим образом из-за того, что плавится и горит на мощных видеокартах GeForce RTX 4090. Это требовало найти решение, и организация PCI-SIG вместе с разработчиками блоков питания создали спецификации ATX 3.1 / CEM 5.1. На их ос

Обладатели блоков питания Seasonic ATX 3.0 (FOCUS/Vertex/PRIME) смогут бесплатно получить новые кабели, если подадут заявку. Им нужно будет подтвердить обладание соответствующим БП. Первые поставки начнутся 10 января. Примерно тогда же будут выпущены видеокарты GeForce RTX 40 SUPER, где эти кабели уже смогут найти применение.

L-образная форма коннектора позволит обходиться без нагрева при подключении кабеля к видеокарте. Производитель утверждает, что это экономит место внутри системного блока и позволяет без проблем закрывать его боковую панель. Также говорится об усиленной конструкции клемм из медного сплава. Поддерживается мощность до 600 Вт.

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Не исключено, что другие производители блоков питания последуют примеру Seasonic и предложат свои БП с аналогичными кабелями.