Эта манипуляция должна устранить возможные проблемы.

Seasonic, известный бренд в области блоков питания, выпустил совет для своих клиентов, рекомендуя использовать фен при манипуляциях с соединительным кабелем 12VHPWR или 12V-2x6.

Продолжающаяся история о проблемах с кабелями 12VHPWR приняла новый оборот: компания CableMod предприняла упреждающий шаг, отозвав всю линейку своих изделий с угловыми кабелями. Отзыв объясняется потенциальными повреждениями GPU, связанными с этим изделием. Несмотря на то, что кабель с разъемами был модернизирован для соответствия последнему стандарту 12V-2x6, Seasonic подчеркивает важность соблюдения осторожности для предотвращения любого повреждения.

реклама

Большинство сообщений о проблемах с возгоранием и оплавлением, было связано с графическим процессором RTX 4090, учитывая его самую высокую мощность среди семейства GPU RTX 4000. Эти мощные карты часто оказываются в тесных корпусах, не имея идеального пространства для размещения подобных конструкций. В отличие от старых 8-контактных аналогов, новые кабели 12VHPWR/12V-2x6 требуют 35-миллиметрового зазора перед любым изгибом для прокладки кабеля. Это требование представляет собой проблему, поскольку во многих случаях боковые панели могут мешать разъему.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Seasonic в своих рекомендациях советует пользователям использовать мягкий источник тепла, например фен. Перед установкой конкретный участок, требующий изгиба, должен быть нагрет и аккуратно обработан пользователем для облегчения процесса.