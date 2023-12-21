Honor 90 GT получил зарядку мощностью 100 Вт

На проведённом в Китае мероприятии бренд Honor представил свои новые устройства. В их число вошли смартфон Honor 90 GT, а также планшет Honor Pad 9.

Смартфон обладает прямоугольным дизайном и прямоугольным модулем задних камер. Спереди находится дисплей OLED с вырезом под селфи-камеру и небольшими рамками вокруг. Толщина этих рамок обещана меньше, чем на iPhone 15 Pro. Диагональ экрана равна 6,6 дюйма, разрешение 1.5K, частота 120 Гц и частота ШИМ 3840 Гц.

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Аппарат работает на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Его отличительной чертой является наличие оперативной памяти объёмом 24 ГБ. Объём хранилища достигает 1 ТБ. Ёмкость батареи в этом устройстве равна 5200 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт. Для охлаждения применяется испарительный отсек.

Сзади находятся две камеры с основной с сенсором Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Имеется сверхширокоугольная камера 12 Мп.

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Также аппарат получил два динамика и систему Android 14 с программной оболочкой MagicOS 7.2. Доступны синий, чёрный и золотой цветовые варианты. Базовая версия 12/256 ГБ стоит 2599 юаней, а максимальная 24 ГБ/1 ТБ 3699 юаней.