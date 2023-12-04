Доля отечественных брендов кнопочных телефонов растёт

Согласно статистике розничных сетей и дистрибуторов, за 11 месяцев нынешнего года объём продаж кнопочных сотовых телефонов в стране уменьшился на 11% в абсолютном выражении и на 17% в денежном. Доля отечественных брендов на этом рынке составляет сейчас 58%, что означает солидный рост с прошлогоднего значения в 47%. По итогам года объём продаж в целом может сократиться на 10–15%.

Всего пока в этом году было продано 4,7 млн телефон на сумму 7,4 млрд руб. Статистика МТС говорит, что средняя стоимость телефонов уменьшилась на 7% составляет 1600 руб. Согласно статистике Fplus, в этом году продано 4,6 млн телефонов (-14%) на сумму 7,8 млрд руб (-13%).

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При этом росли продажи в интернет-магазинах. За первые 10 месяцев рост составил 21% до 1,03 млн. Это принесло доход в размере 1,5 млрд руб, рост составил 134 млн руб. Рост продаж российских брендов F+, Maxvi, Strike в абсолютном выражении был более 100%. Сократились продажи Nokia на 43% и Panasonic на 44%.

Осенью 2022 года продажи кнопочных телефонов резко выросли. Этот краткосрочный всплеск не позволил изменить тенденцию спада продаж в целом. В прошлом году спад составил 14% в абсолютном выражении и 7% в денежном.

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Эксперты считают, что кнопочные телефоны будут продаваться всё хуже, но процесс не будет быстрым.