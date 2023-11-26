На iOS 17 нашли легко исправляемый баг

В сентябре состоялся релиз операционной системы Apple iOS 17 для нескольких поколений поддерживаемых аппаратов iPhone. Как это часто бывает, поначалу в новой системе было немало ошибок, таких как проблемы с подключением к сети, подтормаживания пользовательского интерфейса, перегрев аппаратов iPhone 15 Pro. В течение двух месяцев Apple выпускала патчи, стараясь устранить найденные неполадки. Несмотря на это, на iOS 17 обнаружен ещё один баг. Из-за него экран аппаратов iPhone перестаёт реагировать на действия пользователей. Однако, избавиться от этой проблемы нетрудно.

Речь идёт о версии iOS 17.1.1. Аппараты перестают реагировать на сенсорный ввод, нажатие кнопок громкости и питания. Ошибка кроется в разделе App Library и затрагивает множество моделей iPhone. В частности, точно она есть на аппаратах iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max, а также на последнем поколении iPhone 15.

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Ошибка появляется не сама по себе, а активируется из библиотеки приложений. Если она возникает, необходимо принудительно перезагрузить аппарат сочетанием кнопок громкости и питания. Следует нажать и отпустить кнопку повышения громкости, потом быстро нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости, затем нажать и удерживать кнопку питания до появления на экране логотипа Apple.

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Вероятно, ошибка будет исправлена в обновлении до версии iOS 17.2, которое сейчас проходит бета-тестирование, пишет wccftech.