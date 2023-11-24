Yup даёт доступ к аккаунтам в Twitter, Bluesky, Farcaster, Lens и Threads

Новое мобильное приложение под названием Yup позволяет входить в учётные записи сразу нескольких социальных сетей и выбирать сервисы, в которых будет опубликован ваш очередной пост. Приложение содержит такие функции, как комментарии, кнопка Like и кнопка репоста. Уведомления от каждой социальной сети также отображаются в этом приложении.

Функция под названием Crossfollow позволяет найти пользователя на Yup и следовать за ним на всех подключенных платформах. Также здесь есть ленты «Для вас» и «Подписка».

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В работе приложения пока встречаются проблемы. Не все ленты обновляются регулярно, как должны. При работе с Threads пользователям придётся отключать двухфакторную авторизацию Instagram, чего делать не рекомендуется. Проблема заключается в использовании интерфейса прикладного программирования Threads, взятого из веб-клиента. Разработчикам придётся подождать появления официального API, чтобы исправить этот недостаток безопасности.

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В момент своего появления разработчики собрали $3,5 млн на дальнейшее развитие. Приложение доступно бесплатно в магазинах Android и iOS, хотя в дальнейшем не исключено появление платных тарифов, пишет Androidcentral.