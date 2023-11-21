Представители IT видят ценность искусственного интеллекта

Мало какие технологии сумели добиться такого внимания к себе, как генеративный искусственный интеллект. В эту сферу вложили миллиарды долларов и приложения вроде ChatGPT еженедельно привлекает внимание сотен миллионов пользователей. Всё это не избавляет от вопроса о том, является ли вся эта шумиха заслуженный. Более половины представителей самой технологической отрасли считают, что не является.

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Платформа разработки корпоративного программного обеспечения Retool опубликовала результаты своего исследования. В нём поучаствовали более 1500 человек со специальностями вроде инженер-программист, бизнес-лидер, дизайнер и т.д.

Главный вопрос: справедливо ли сейчас оценивается ИИ. Только 23% опрошенных считают, что справедливо, четверть называют ИИ недооценённым. 51,6% сказали, что ИИ переоценён.

Неудивительно, что руководящие сотрудники больше других довольны ИИ, который может заменить персонал и позволить сэкономить на зарплатах. Сотрудники невысокого ранга чаще всего называют ИИ переоценённым.

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Около 40% высказали озабоченность точностью ответов, безопасностью данных, галлюцинациями и расходами на ИИ. 77,1% участников опроса говорят, что их компании стараются внедрить ИИ на рабочих местах. Большая часть опрошенных ждут значительных изменений в работе отрасли IT в ближайшие 5 лет, пишет Techspot.