Портативный компьютер Meenhong JX2 получил 8 ГБ оперативной памяти

В Китае был анонсирован мини-компьютер Meenhong JX2, отличительной чертой которого является наличие сенсорного экрана. При этом здесь есть активное охлаждение чипа Celeron N5105, 8 ГБ памяти и два слота M.2.

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Габариты компьютера равны 160,6 х 81,9 х 21,5 мм при объёме 0,25 л. Входная мощность составляет 30 Вт и напряжение 12 В, поэтому подойдёт не любая зарядка от смартфонов. Компьютер работает на четырёхъядерном чипе со встроенной графикой Intel UHD с 24 исполнительными блоками. Разрешение его сенсорного экрана составляет 1920 x 1080.

Один из слотов M.2 2280 является версией SATA, а другой позволяет подключать SSD NVMe и SATA. Имеются также разъём HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три USB-A, два USB-C и комбинированный 3,5 мм. Один из USB-C нужен для передачи данных и режима DP Alt, а через второй USB-C подаётся питание. Среди стандартов беспроводной связи есть Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

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В Китае версии с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ стоит $195 и $210, пишет Gizmochina.