Minisforum готовит очередной портативный ПК

Выпустив в Китае портативные компьютеры UM790 и UM780, известный устройствами подобного рода производитель Minisforum собирается начать глобальные продажи модели UM780 XTX. Это очередной представитель линейки UM780, который работает на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 7840HS на архитектуре Zen 4 и обладает встроенной графикой Radeon 780M. Графическая док-станция Oculink даёт пропускную способность выше, нежели Thunderbolt 3/4. Это позволяет подключать внешние видеокарты для расширения графических возможностей.

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В дизайне UM780 XTX применяется подставка с магнитной верхней крышкой и возможностью выбрать узор подсветки. Сзади и спереди на корпусе есть разъёмы USB4, сзади HDMI и DP, два порта 2.5G и Oculink для док-станции видеокарты.

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Не исключено, что этот компьютер будет представлен 10 ноября, хотя официально это пока не подтверждалось, пишет Gizmochina.