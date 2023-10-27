Apple готовит новые ноутбуки MacBook

Недавно компания Apple сообщила, что 30 октября проведёт мероприятие под названием Scary Fast. Здесь ожидается анонс новой линейки процессоров M3 с увеличенной производительностью центрального и графического процессоров. Могут быть представлены новые модели ноутбуков MacBook Air и 24-дюймовый компьютер iMac на новых процессорах. После анонса продажи должны начаться 8 ноября.

Новый процессор должны получить MacBook Air с размерами экрана в 13 дюймов и 15 дюймов. Не исключено, что его поставят только в модель размером 13 дюймов, поскольку прошло всего несколько месяцев с появления обновлённого 15-дюймового варианта. Однако, спад продаж этих ноутбуков может заставить Apple обновлять их чаще.

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Новый 24-дюймовый iMac должен сохранить примерно прежний дизайн. Он также получит процессор M3, возможно даже более продвинутый вариант. Разработчики могли поменять подставку, чтобы можно было регулировать экран под большим числом углов. Не исключено появление новых цветовых вариантов.

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Наконец, может быть выпущен новый MacBook Pro размером 13 дюймов, хотя утверждалось, что в октябре этого не произойдёт, пишет wccftech.