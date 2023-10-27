Snapdragon 8 Gen 3 продолжает показывать свою мощь

После релиза складного смартфона OnePlus Open китайский производитель занят подготовкой к выпуску классического флагмана следующего поколения. Совместно с компанией BOE она представила дисплей Oriental Screen, а также подтвердила использование процессора Snapdragon 8 Gen 3. Теперь появились сведения о тестировании аппарата в бенчмарке AnTuTu.

Смартфон с модельным номером PJD110 получил совокупный результат 2110808 баллов. В тесте центрального процессора было набрано 495780 баллов, в тесте графического процессора 914151 балл, в тестах памяти и интерфейса 362402 и 338475 баллов.

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Известно, что устройство обладает экраном OLED с изгибами размером 6,82 дюйма. Разрешение у него 2K, частота обновления достигает 120 Гц, пиковая яркость 2600 нит. Этот дисплей позиционируется как лучший в мире со своим рейтингом DisplayMate A+.

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Дизайн аппарата должен остаться неизменным по сравнению со смартфоном прошлого поколения. Ожидается основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 48 Мп и камера-перископ 64 Мп. Ёмкость батареи составит 5400 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт. Ещё здесь будет разъём USB 3.2, сообщает Gizmochina.