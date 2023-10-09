Ноутбук HP три в одном за $5000

Недавно было проведено мероприятие HP Imagine 2023, где компания HP представила ряд своих новых продуктов и сервисов. Среди них был компьютер «всё в одном» Envy Move, а также складной ноутбук Spectre Fold.

реклама

Этот ноутбук можно назвать устройством три в одном. С ним можно работать как с ноутбуком, планшетом и компьютером. Он обладает сенсорным экраном OLED размером 7,3 дюйма с разрешением 2.5K, яркостью в SDR 400 нит, в HDR 500 нит, поддерживает 99,5% цветового диапазона DCI-P3.

Устройство работает на процессоре Intel Core-7-1250U с графикой Iris Xe. У него 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe Gen4 NVMe вместимостью 1 ТБ. Питается ноутбук от батареи 94,3 Вт*ч, мощность блока питания 100 Вт. Продолжительность работы обещана в 12,5 часов в свёрнутом состоянии и 11,75 часа в разъединённом виде.

Спереди находятся инфракрасная камера с разрешением 5 Мп и переключатель конфиденциальности. Звук выдают четыре динамика, Bang & Olufsen, DTS:X Ultra и HP Audio Boost. Имеются Bluetooth-клавиатура и заряжаемый стилус MPP2.0 Tilt Pen. Весит устройство 1,62 кг, работает на Windows 11 Home, имеет два разъёма Thunderbolt 4 и USB-C. Гарантия даётся сроком на год.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Заплатить за такое удовольствие в США предлагается $5000 за единственный синий вариант устройства. Ноутбук будет продаваться и во многих других странах мира, пишет Gizmochina.