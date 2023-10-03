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Компания Google представила новую систему сертификации хромбуков под именем Chromebook Plus. В ней описаны минимальные системные требования, благодаря которым устройства получат доступ к эксклюзивному программному обеспечению и функциональности искусственного интеллекта. Это может сделать их ещё более производительными.
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Минимальные требования для попадания в программу следующие:
- Процессоры от Intel Core i3 12-го поколения и AMD Ryzen 3 7000-й серии.
- Объём оперативной памяти от 8 ГБ ОЗУ.
- Объём хранилища от 128 ГБ.
- Экран IPS с разрешением от 1080p.
- Веб-камера с разрешением от 1080p и с Temporal Noise Reduction.
Вице-президент Google по продуктам, разработке и пользовательскому интерфейсу ChromeOS говорит, что Chromebook Plus будут давать двойную производительность по сравнению с прошлогодними лучшими хромбуками. Ранее выпущенные хромбуки, которые соответствуют требованиям Chromebook Plus, в ближайшие недели получат этот статус, а с ним и программные улучшения.
Среди этих улучшений редактирование Magic Eraser с применением алгоритмов ИИ в приложении Google Photos. К уже снятым фотографиям может применяться размытие, эффекты HDR для повышения яркости и контрастности.
Также ИИ принесёт на Chromebook Plus улучшенную чёткость и освещение в процессе видеозвонков. Можно будет размывать задний план и уменьшать фоновой шум в таких приложениях, как Google Meet, Zoom, Microsoft Teams и других программах видеоконференций. Ещё будет синхронизация файлов со скачиванием с Google Диска для доступа без подключения к интернету.
В дальнейшем Google собирается расширять функциональность Chromebook Plus. Разрабатывается генерация изображений с применением ИИ с возможностью персонализации. Например, можно будет создавать собственные обои на основе текстовых подсказок. Генеративный искусственный интеллект доберётся и до видеозвонков.
Продажи устройств Chromebook Plus в США начнутся 8 октября по цене от $399, в Европе с 9 октября. Среди производителей уже названы Acer, Asus, HP и Lenovo, пишет Techspot.