Продажи скоро начнутся в Европе, США и Канаде

Компания Google представила новую систему сертификации хромбуков под именем Chromebook Plus. В ней описаны минимальные системные требования, благодаря которым устройства получат доступ к эксклюзивному программному обеспечению и функциональности искусственного интеллекта. Это может сделать их ещё более производительными.

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Минимальные требования для попадания в программу следующие:

Процессоры от Intel Core i3 12-го поколения и AMD Ryzen 3 7000-й серии.

Объём оперативной памяти от 8 ГБ ОЗУ.

Объём хранилища от 128 ГБ.

Экран IPS с разрешением от 1080p.

Веб-камера с разрешением от 1080p и с Temporal Noise Reduction.

Вице-президент Google по продуктам, разработке и пользовательскому интерфейсу ChromeOS говорит, что Chromebook Plus будут давать двойную производительность по сравнению с прошлогодними лучшими хромбуками. Ранее выпущенные хромбуки, которые соответствуют требованиям Chromebook Plus, в ближайшие недели получат этот статус, а с ним и программные улучшения.

Среди этих улучшений редактирование Magic Eraser с применением алгоритмов ИИ в приложении Google Photos. К уже снятым фотографиям может применяться размытие, эффекты HDR для повышения яркости и контрастности.

Также ИИ принесёт на Chromebook Plus улучшенную чёткость и освещение в процессе видеозвонков. Можно будет размывать задний план и уменьшать фоновой шум в таких приложениях, как Google Meet, Zoom, Microsoft Teams и других программах видеоконференций. Ещё будет синхронизация файлов со скачиванием с Google Диска для доступа без подключения к интернету.





В дальнейшем Google собирается расширять функциональность Chromebook Plus. Разрабатывается генерация изображений с применением ИИ с возможностью персонализации. Например, можно будет создавать собственные обои на основе текстовых подсказок. Генеративный искусственный интеллект доберётся и до видеозвонков.

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Продажи устройств Chromebook Plus в США начнутся 8 октября по цене от $399, в Европе с 9 октября. Среди производителей уже названы Acer, Asus, HP и Lenovo, пишет Techspot.