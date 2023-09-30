Pixel Watch 2 будет отображать время, в течение которого пользователь находился в стрессе, с возможностью получения дополнительной информации

Свежие утечки демонстрируют обновленный интерфейс Fitbit, который будет присутствовать в новом поколении Pixel Watch 2. Эти часы будут официально представлены 4 октября на мероприятии Google Pixel 8.

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Известный и заслуженный ветеран утечек Эван Бласс опубликовал изображения пользовательского интерфейса Fitbit, демонстрирующие новую функцию отслеживания стресса. На экране Body Responses можно увидеть различные случаи повышенного стресса или счастья, которые пользователь может испытывать в течение дня.





На экране показывается количество минут, когда пользователь находился в состоянии стресса, и также предусмотрена возможность получить более подробную информацию. Это напоминает уже знакомую всем функцию, доступную на Fitbit Sense 2. Однако Pixel Watch 2 может предложить немного более приятную версию этой функции, так как для иллюстрации реакций организма используются эмодзи.

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Эта функция также включает обновленное аппаратное обеспечение в виде датчика электродермальной активности (EDA), который способен измерять мельчайшие отложения пота на коже. После этого алгоритмы высчитывают реакцию организма.