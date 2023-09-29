Многие проводят в TikTok 2 часа в сутки

Ни для кого не секрет, что подростки проводят в мобильных устройствах очень много времени. Одно из последних исследований показывает, что в среднем они пользуются смартфоном больше 4 часов в сутки. Значительная часть этого времени приходится на приложение TikTok, а именно 2 часа в день. Более половины участников исследования получали по 200 с лишним уведомлений в день, а некоторые даже до 5000.

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В исследовании отслеживалось время работы с Android-устройствами среди 203 пользователей возрастом 11-17 лет на протяжении 9 дней. В среднем участники пользовались смартфоном по 4 часа в сутки, а некоторые до 16 часов.

Чаще всего подростки проводили время в соцсетях, в первую очередь в TikTok. Половина опрошенных проводили в этом приложении в среднем 1 час 52 минуты, что составляло 40% от времени использования смартфона. На втором месте находится YouTube с 40 минут, дальше идут Instagram с 16 минутами и Snapchat с 10 минутами. В большинстве этих сервисов минимальный возраст пользователей составляет 13 лет.

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TikTok и YouTube пользуются таким спросом по той причине, что там нужно только смотреть видео, а не читать и тем более не писать. TikTok утверждает, что в аккаунтах подростков устанавливается лимит на 60 минут в сутки и отключаются уведомления в ночное время, пишет Techspot.