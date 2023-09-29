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Изображения часов Google Pixel Watch 2 показывают четыре цветовых варианта
Google предлагает элегантный дизайн

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На следующей неделе в Нью-Йорке Google проведёт мероприятие, где среди прочего представит смарт-часы Pixel Watch 2. В преддверии этого события в интернете появились изображения часов, знакомящие с их расцветками и внешним видом.

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Часы должны получить круглый экран и металлическую рамку, как и модель первого поколения. Они будут предлагаться в синем, чёрном, белом и сером цветах. Ожидается наличие датчика сердцебиения Fitbit, способного измерять показатели во время интенсивных нагрузок.

Ещё будет датчик температуры кожи и датчик электродермальной активности cEDA. Последний требуется для обнаружения стресса в организме, на основе чего даются подсказки по дальнейшему поведению.

Также есть функциональность под названием Safety Check, призванная убедиться в том, что с владельцем часов всё в порядке. Если он не отвечает, будут задействованы указанные на экстренный случай контакты, которые получат местоположение пользователя.

Часы должны получить новый процессор Qualcomm W5+ Gen 1, который позволит им работать дольше. Может вырасти частота обновления экрана и появится новый монитор стресса.

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Анонс запланирован на 4 октября, когда будут представлены и смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, сообщает Gizmochina.

#google #смарт-часы
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