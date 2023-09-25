В развёрнутом состоянии диагональ экрана будет 17 дюймов

Производители вроде Asus и Lenovo в последние годы выпускали ноутбуки со складными экранами. Это устройства, которые могли работать как компактные ноутбуки и как большие дисплеи. Теперь таким становится LG Gram Fold.

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Южнокорейский производитель представляет устройство с панелью OLED размером 17 дюймов и разрешением 2560 x 1920 при соотношении сторон 4:3. В сложенном состоянии диагональ экрана равна 12 дюймов. В нижней части экрана находится виртуальная клавиатура, можно также пользоваться Bluetooth-клавиатурой.

LG говорит о возможности использовать устройство в развёрнутом виде как монитор, электронную книгу или большой планшет. Также поддерживается ввод стилусом.

Шарниры прошли испытания на 30000 циклов открытия и закрытия. На фоне складных смартфонов это не слишком много, но подобные устройства будут раскрывать и закрывать не так часто. Этого хватит на 20 раз на протяжении четырёх лет каждый день.

Весит ноутбук 1,25 кг, толщина в развёрнутом виде у него достигает 9,4 мм. Работает устройство на процессоре 13-го поколения Intel Core i5-1335U со встроенной графикой Iris Xe. Объём оперативной памяти равен 16 ГБ, есть SSD NVMe вместимостью 512 ГБ, ёмкость батареи 72 Вт*ч при мощности зарядки 65 Вт. Также предлагаются три стереодинамика, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E и два разъёма USB-C.

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Продажи в ограниченном количестве будут вестись в Южной Корее. Стоимость составляет около $3729 для первых 200 покупателей, пишет Androidauthority.