Одна будет обладать переменной апертурой

До конца года одним из самых ожидаемых смартфонов является Xiaomi 14 Pro. От него ждут спецификаций высокого уровня, в число которых входит экран с большим разрешением и большой сенсор камеры. Более подробно о камерах рассказал инсайдер Digital Chat Station.

Основная камера будет с разрешением 50 Мп и сенсором размером 1/1,28 дюйма. Апертура будет переменная в диапазоне от f/1,4 до f/4,0.

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Сейчас переменная апертура предлагается только на ещё одном флагманском смартфоне, Xiaomi 13 Ultra. На этот раз она появится в аппарате статусом ниже Ultra. Подобная опция позволит камере собирать больше света при слабом освещении. Также здесь будет камера телемакро.

Ожидается экран 2K с очень тонкими рамками вокруг и с применением нового материала для защиты глаз. Ёмкость батареи составит 4860 мАч, используется новый движок для тактильного отклика.

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Естественно, этот аппарат будет использовать новый процессор Snapdragon 8 Gen 3. Корпус выполнен из титанового сплава, поддерживается спутниковая связь. Анонс ожидается в ноябре, пишет Gizmochina.