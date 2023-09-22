Портативный компьютер с 16 ГБ памяти за $799

Помимо других своих устройств Microsoft в четверг представила ноутбук Surface Laptop Go 3. Это лёгкое устройство весом всего 1,13 кг с сенсорным экраном с диагональю 12,4 дюйма.

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Предлагаются конфигурации устройства до 16/512 ГБ. Microsoft обещает прирост производительности на 88% по сравнению с ноутбуком первого поколения.

Новая модель обладает полноразмерной клавиатурой и динамиками Omnisonic с поддержкой Dolby Audio, выдавая чистый звук. Имеются двойные студийные микрофоны, которые пригодятся при записи или видеозвонках.

Батарея должна обеспечить до 15 часов работы без розетки, чего хватит на полный день. Поддерживается быстрая зарядка устройства.

Чтобы получить удалённый доступ к рабочему столу, ноутбук предлагает подключение к облачному компьютеру с Windows 365. Пользователи смогут вести трансляцию своей работы, приложения и настроек.





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Стоимость устройства начинается от $799, пишет Neowin.