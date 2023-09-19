Новое руководство хочет ввести ежемесячную подписку, а одной из причин стали «огромные армии ботов»

За много лет пользователи Twitter, с недавних пор носящего название X, привыкли работать с этим сервисом совершенно бесплатно. В понедельник владелец Twitter Илон Маск сообщил, что скоро этому может прийти конец. Об этом было сказано в рамках прямой трансляции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Маск упомянул «огромные армии ботов» и назвал их большой проблемой. Это и может стать одной из причин введения ежемесячной оплаты. По его словам, боты обходятся их создателям очень дёшево, пока сервис бесплатный. Введя оплату, Маск надеется отбить у злоумышленников желание разбираться со способами оплаты и автоматическим созданием учётных записей.

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Боты способны засорять ящики входящих сообщений пользователей спамом, распространять фейковые или разжигающие ненависть материалы, оказывать влияние на выборы в разных странах. В общем, из-за них пребывание в Twitter приятнее не становится.

Маск не сказал, сколько может стоить подписка и появятся ли с ней какие-либо дополнительные функциональные возможности. Сейчас в Twitter есть тарифный план Premium, появившийся на основе подписки Twitter Blue. Там предлагается редактирование постов, приоритет рейтинга в поиске, возможность писать более длинные посты, форматировать текст и видеть меньше рекламы.

Premium сейчас стоит $115 в год, но если будет введена подписка для всех пользователей, она должна быть значительно дешевле. Произойдёт это или нет, пока неизвестно.

Также было сказано, что число ежемесячно активных пользователей Twitter составляет 550 млн, хотя не было сказано, сколько из них могут быть ботами. Если борьба с ботами будет успешной и пользователей станет меньше, это может плохо сказаться на рекламных доходах. Также эти доходы снизятся после того, как значительная часть не желающих платить пользователей уйдёт из Twitter, пишет Digitaltrends.