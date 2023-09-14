2 ГБ памяти, три дня работы и 150 видов спортивной активности

Не так давно появлялась утечка данных об умных часах Xiaomi Watch 2 Pro, показавшая их внешний вид и некоторые характеристики. Теперь произошла другая утечка, которая знакомит с характеристиками ещё подробнее.

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В Твиттере инсайдер Арсен Люпен сообщил, что эти часы будут работать на процессоре Snapdragon W5+ Gen 1, у них 2 ГБ оперативной памяти и хранилище 32 ГБ. Ожидается наличие панели AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Ёмкость батареи должна составить 500 мАч, чего хватит на три дня работы. Будет также версия с поддержкой стандарта связи LTE. Работают часы на операционной системе WearOS с программной оболочкой Xiaomi MIUI.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, а экран защищён стеклом Gorilla Glass. Предлагаются версии с кожаным серебряным ремешком и чёрным каучуковым. Предположительно, поддерживается распознавание 150 видов физической активности, электрокардиограмма, мониторинг сердечного ритма, измерение температуры тела и показателей сна.

Чтобы перемещаться по системе, используется вращающаяся головка. Корпус имеет рейтинг водонепроницаемости 5 АТМ, поэтому в часах можно заниматься и водными видами спорта, сообщает Gizmochina.