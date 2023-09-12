Также он поддерживает интерфейс PCIe 64 Гбит/с

Компания Intel представила следующее поколение своей технологии Thunderbolt. Впервые Intel совместно с Apple предложила этот стандарт в 2011 году для обеспечения высокоскоростной передачи данных и подключений дисплеев. Thunderbolt 4 к настоящему моменту позволяет подключать два монитора формата 4K или один 8K. Он должен поддерживать спецификацию USB4, зарядку мощностью 100 Вт и скорость передачи данных минимум 32 Гбит/с.

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Версия Thunderbolt 5 получает пропускную способность до 120 Гбит/с при использовании технологии Bandwidth Boost. Конфигурация по умолчанию даёт двунаправленное соединение со скоростью 80 Гбит/с. Если нужно подключить монитор высокого разрешения с высокой частотой обновления или несколько мониторов, они могут работать на полной скорости 120 Гбит/с. Скорость приёма данных при этом может варьироваться от 80 Гбит/с до 40 Гбит/с.

Стандарт обладает совместимостью с DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G и PCIe Gen4. Мощность зарядкой у него составляет 240 Вт. Поддержка PCIe Gen4 позволит подключать внешние видеокарты, но потребуются PCIe-совместимые каналы связи на скорости 64 Гбит/с.

Ноутбуки с поддержкой Thunderbolt 5 ожидаются уже в следующем году, пишет Videocardz.