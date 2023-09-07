Также есть шанс, что первым станет смартфон iPhone SE 4

Компания Qualcomm в последнее время получает удары от конкурентов один за другим. Оказалось, что Huawei может самостоятельно выпускать процессоры с поддержкой стандарта связи 5G, что не лучшим образом скажется на прибылях Qualcomm. Также не принесёт денег намерение Apple в ближайшие два года начать использовать модемы собственного производства. При этом чистая прибыль Qualcomm в третьем квартале по сравнению с показателем годичной давности уже уменьшилась на 52%.

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Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что Apple собирается перейти на собственные модемы к 2025 году. Это означает, что в нынешнем году iPhone 15 и в следующем iPhone 16 продолжат пользоваться чипами Qualcomm.

Ещё в 2019 году Apple купила подразделение Intel по выпуску мобильных модемов, но за четыре года так ничего и не выпустила. Ранее сообщалось, что первым аппаратом с модемом Apple может стать iPhone SE 4. Вероятность этого сохраняется, поскольку этот смартфон сейчас ожидается не раньше 2025 года. Многое зависит от того, сможет ли Apple решить возникшие в процессе разработки проблемы и когда, пишет Androidauthority.