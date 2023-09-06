Кто станет первым производителем подобного устройства?

Недавно в Китае появились первые модели смартфонов с объёмом оперативной памяти 24 ГБ. Пока это дорогостоящие флагманские модели, но со временем подобный объём будет проникать в нижние ценовые сегменты, тем более что память сейчас стоит мало. С учётом этого китайские производители не намерены останавливаться, и 24 ГБ памяти недолго будет оставаться максимальным значением.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что уже ведётся тестирование аппаратов с объёмом памяти 32 ГБ. Это на треть превзойдёт объём памяти, доступный в устройствах вроде OnePlus Ace Pro 2, RedMagic 8S Pro и Realme GT 5.

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Считается, что популярные сейчас большие языковые модели (LLM) для генеративного искусственного интеллекта требуют большого объёма памяти. Также он не помешает тем, кто использует смартфон как персональный компьютер, подключая его к внешнему монитору. Однако, от общего числа обладателей смартфонов количество таких пользователей очень незначительное, а для остальных даже 24 ГБ памяти кажутся избыточными.

Пока не сообщается, какие именно производители тестируют аппараты с памятью в 32 ГБ. Можно предположить, что речь идёт об игровых смартфонах или о тех компаниях, которые уже выпустили аппараты с 24 ГБ памяти. Однако, последние пока не успели выйти за пределы Китая, так что и на наших прилавках аппараты с 32 ГБ памяти появятся не завтра, сообщает Androidauthority.



