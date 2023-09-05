Проверка видеокарт вернулась спустя десятилетие

На этой неделе состоялся релиз бенчмарка Cinebench 2024, куда вернулось давно убранное тестирование видеокарт. Cinebench считается одним из лучших тестов для процессоров, поскольку здесь имитируются реальные сценарии применения. Результаты тестирования можно напрямую сравнивать с результатами на других компьютерах с целью вычисления относительной производительности. С годами сценарии применения могут меняться, поэтому выпускаются новые версии бенчмарков.

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Появилась поддержка Redshift, механизма рендеринга Cinema 4D по умолчанию. Приложение применяет одинаковые алгоритмы рендеринга для процессоров и видеокарт. Поддерживаются версии Windows и macOS x86/64, Arm64 в Apple Silicon и Snapdragon Compute на Windows. Производительность Redshift измеряется на чипах Nvidia, AMD и Apple.

Изменён пользовательский интерфейс, увеличено использование памяти для обеспечения более точных результатов в крупных проектах. Применяются новые наборы инструкций.

Приложение доступно для скачивания на сайте Maxon, сообщает xda-developers.