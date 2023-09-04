Улучшенные возможности при прежнем разрешении

Уже менее полугода остаётся до появления смартфонов Samsung Galaxy S24. Большинство слухов рассказывают об изменениях в камере наиболее дорогой модели Galaxy S24 Ultra. Разрешение может остаться 200 Мп, но это не значит, что отличий по сравнению с нынешним аппаратом не будет совсем.

S24 Ultra может получить обновлённый сенсор ISOCELL HP2SX. Он способен снимать видео 8K на скорости 30 кадров/с и поддерживает автофокус Super Quad Phase Detection. Также здесь есть разные режимы съёмки на разрешениях 12 и 50 Мп. Размер сенсора составляет 1/1,3 дюйма при размере пикселей 0,6 мкм.

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Будет улучшен телеобъектив с разрешением 50 Мп и 3-кратным оптическим зумом. В итоге зум может быть 5-кратным за счёт увеличения размера сенсора. Разрешение передней камеры должно остаться 12 Мп, сверхширокоугольной тоже 12 Мп и ещё одной телефото 10 Мп.

Нет сомнений в использовании процессора Snapdragon 8 Gen 3. Будут версии с объёмом оперативной памяти 12 и 16 ГБ, хранилище от 256 ГБ до 1 ТБ. Не исключено даже появление версии 2 ТБ. Также ожидается наличие аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, мощности зарядки 45 Вт, беспроводной зарядки и возможности заряжать от смартфона другие устройства. Яркость экрана должна достичь 2800 нит, пишет Gizmochina.