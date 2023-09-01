В записях будет звук с компьютера и закадровые звуки

Участники программы тестирования Windows 11 в каналах Canary и Dev получают обновлённый вариант приложений «Ножницы» и «Блокнот». В частности, в приложении «Ножницы» стало проще записывать происходящее на экране. Приложении «Блокнот» теперь сохраняет своё последнее состояние.

Всё это доступно в версиях «Ножницы» 11.2307.44.0 и «Блокнот» 11.2307.22.0. В первом Microsoft предлагает комбинированную панель заголовка, появляющуюся при нажатии сочетания клавиш Windows, Shift и S. Эта панель ускоряет переход между созданием снимков экрана и записью экрана на видео без необходимости запускать приложение. В результате сочетание клавиш Windows, Shift и S можно применять для запуска панели записи. Ещё интереснее выглядит возможность добавлять в запись звук происходящего на компьютере и даже закадровый комментарий.

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«Блокнот» автоматически сохраняет состояние сеанса. Это позволяет в следующий раз открыть его и продолжить работу с прежнего места. Будут восстановлены открытые в последний раз вкладки и их содержимое.

Также Microsoft представила сборки Windows Insider: версию 25941 в канале Canary, 23536 в Dev Channel и 22621.2265 и 22631.2265 в канале Beta, пишет xda-developers.