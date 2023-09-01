Искусственный интеллект можно будет носить на спине

Компания Microsoft перестаёт поддерживать своего виртуального помощника Cortana в системах Windows, но это не значит, что подобных проектов больше не будет. Например, Microsoft подала патентную заявку на умный рюкзак с применением искусственного интеллекта.

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У этого рюкзака будет камера, микрофон и датчики для получения графических и звуковых данных. Эти данные смогут применяться для обработки голосовых команд со стороны пользователя.

Патентная заявка рассказывает, что рюкзак может помогать в навигации, добавлять в календарь события, сравнивать цены на товары и т.д. Для обеспечения такой помощи необходимо будет давать ему доступ к пользовательским данным.

Microsoft говорит, что большинство современных цифровых ассистентов используются дома и не могут применяться в дороге. Рюкзак представляет собой носимое устройство, с которым можно взаимодействовать без рук при помощи голосовых команд. Благодаря своим датчикам рюкзак может анализировать окружение, что обеспечивает более точные результаты запросов.

Активировать ИИ на рюкзаке можно будет кнопками на ремнях. Разные варианты нажатия и удержания кнопок будут запускать разную функциональность.

Как видим, Microsoft заинтересована предлагать искусственный интеллект не только в носимых устройствах вроде часов или очков. Также она внедряет ИИ в свои программные продукты вроде Office 365 и Bing. Как обычно, между патентной заявкой и появлением в продаже реального продукта может пройти немало времени, если это вообще произойдёт, пишет Neowin.