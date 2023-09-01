Компания утверждает, что это произошло случайно

Microsoft давно известна своими навязчивыми методами перевода пользователей системы Windows на свой браузер Edge и поисковую систему Bing. На этот раз она стала пользоваться всплывающими окнами, из-за чего некоторые пользователи подумали, что на их компьютеры проникли вредоносные приложения.

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В этом окне пользователям предлагается начать использовать в качестве поисковой системы браузера Chrome по умолчанию систему Microsoft Bing. За это окно отвечает исполняемый файл c:\windows\temp\mubstemp.

На форумах Reddit о подобных окнах пишут уже на протяжении нескольких месяцев. Некоторые пользователи провели полное сканирование своих компьютеров антивирусом. У одного из пользователей браузер Chrome даже не был установлен в системе.

Подобные навязчивые методы для Microsoft не новы. Например, она агрессивно продвигала бесплатное обновление до системы Windows 10. Ещё в 2016 году появлялось всплывающее окно «Получить Windows 10» с возможностью начать обновление сразу или позже. Кнопка X вместо закрытия окна приводила к запланированному на более поздний срок обновлению.

Затем в Windows 11 Microsoft затруднила процесс смены браузера по умолчанию. Среди последних случаев появление на сайте Chrome полноразмерной рекламы браузера и описание браузера Chrome как устаревшего при попытке скачать его в Edge.

На этот раз Microsoft заявляет, что появление всплывающего окна является непреднамеренным, однако вряд ли много кто поверит в это, пишет Techspot.