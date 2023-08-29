Вам больше не нужно запускать браузер Microsoft Edge для доступа к программе на базе ChatGPT.





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До сих пор чат-бот Bing c искусственным интеллектом от компании Майкрософт работал только в браузере Edge, но по каким-то непонятным причинам руководство компании решило сделать его доступным на браузере своего главного конкурента. Сегодня поступила информация, что эксклюзивный чат-бот на базе искусственного интеллекта теперь официально доступен на браузере Google Chrome.

По словам представителей Microsoft, пользователи могут получить доступ к чат-боту Bing в браузере Chrome после загрузки последней стабильной версии браузера. Бесплатный доступ предоставляется пользователям Chrome на платформах Windows, macOS и Linux.

В результате вам больше не придется полагаться на браузер Microsoft Edge для доступа к программе на базе ChatGPT. Вместо этого пользователи могут использовать Chrome, который, по данным Statcounter, доминирует на рынке настольных компьютеров с долей 63%.

Bing Chat в Google Chrome для настольных компьютеров.

В браузере Chrome перейдите по адресу bing.com/chat, и вы получите доступ к искусственному интеллекту. Однако вам может потребоваться войти в свою учетную запись Microsoft, прежде чем вы сможете задавать свои вопросы или просто общаться на различные темы.

Другая загвоздка в том, что похоже, что Bing Chat доступен только пользователям настольных компьютеров Chrome. Если вы попытаетесь получить доступ к чат-боту через Chrome на смартфоне, вам будет предложено загрузить мобильное приложение Edge.

Microsoft отмечает, что Bing Chat по-прежнему лучше всего работает на Edge, а также в заявлении компании добавлено, что «в ближайшее время появится и на других браузерах, которые используются на настольных компьютерах и смартфонах». Владельцы гаджетов Apple также смогут получить доступ к Bing Chat в браузере Apple Safari. Компания начала распространять эту возможность среди избранных пользователей с июля.

Существует также другой альтернативный способ доступа к Bing Chat — через SwiftKey, популярное приложение виртуальной клавиатуры, принадлежащее Microsoft, на операционных системах Android и iOS. В апреле Microsoft начала интеграцию чат-бота в SwiftKey, позволяя пользователям получать доступ к Bing Chat, одновременно используя другие сторонние приложения на своих смартфонах. Теперь компания заявила, что вы можете использовать Bing Chat через SwiftKey 30 раз в день без необходимости входа в систему с учетной записью Microsoft.