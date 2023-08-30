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Язык программирования общего назначения Rust был создан для обеспечения безопасности памяти. Это означает повышенную защиту написанных на нём приложений, так как разные классы ошибок и возможные уязвимости убираются во время компиляции.
Rust уже нашёл применение в крупных программных проектах. Язык был разработан сотрудником компании Mozilla Research Грейдоном Хоаром и применяется в ядре Linux, проектах Chromium и Windows. Подход к программированию в нём более безопасный по сравнению с привычными компилируемыми языками вроде C и C++.
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Недавно было опубликован ежегодный опрос, согласно результатам которого пользователями Rust называли себя 90% участников. 47% ежедневно пишут код на Rust, что на 4% выше показателя позапрошлого года. 30% умеют писать простые программы, 27% способны создавать готовый к применению код.
Принимали участие в вопросе и бывшие пользователи Rust. 30% из них назвали трудности языка главной причиной прекращения работы с ним. Некоторые разработчики считают язык слишком сложным для создания и управления крупными программными проектами. 26% не уверены в будущей поддержке проектов. Однако, опасения по поводу применения Rust сократились на 21%, пишет Techspot.