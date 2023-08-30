Об этом стало известно из недавно проведённого исследования

Язык программирования общего назначения Rust был создан для обеспечения безопасности памяти. Это означает повышенную защиту написанных на нём приложений, так как разные классы ошибок и возможные уязвимости убираются во время компиляции.

Rust уже нашёл применение в крупных программных проектах. Язык был разработан сотрудником компании Mozilla Research Грейдоном Хоаром и применяется в ядре Linux, проектах Chromium и Windows. Подход к программированию в нём более безопасный по сравнению с привычными компилируемыми языками вроде C и C++.

реклама

Недавно было опубликован ежегодный опрос, согласно результатам которого пользователями Rust называли себя 90% участников. 47% ежедневно пишут код на Rust, что на 4% выше показателя позапрошлого года. 30% умеют писать простые программы, 27% способны создавать готовый к применению код.

Принимали участие в вопросе и бывшие пользователи Rust. 30% из них назвали трудности языка главной причиной прекращения работы с ним. Некоторые разработчики считают язык слишком сложным для создания и управления крупными программными проектами. 26% не уверены в будущей поддержке проектов. Однако, опасения по поводу применения Rust сократились на 21%, пишет Techspot.