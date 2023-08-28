Названы характеристики трёх моделей Redmi K70

В ближайшее время должен состояться анонс смартфонов Redmi K70e, Redmi K70 и Redmi K70 Pro. Инсайдер Digital Chat Station рассказал некоторые подробности о них.

Redmi K70 Pro представляет собой премиальное устройство с рамкой из металла, что означает повышенную прочность. Это может быть первый смартфон серии Redmi K с телеобъективом. У этой камеры будет поддержка 3-кратного оптического зума.

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Аппараты выйдут с модельными номерами 23117RK66C, 2311DRK48C и 23113RKC6C, которые относятся соответственно к Redmi K70e, K70 и K70 Pro. Ранее считалось, что K70 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Теперь говорится об использовании чипа Dimensity 9200+.

Redmi K70 Pro может получить плоский экран с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Здесь ожидается 24 ГБ памяти LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 объёмом 1 ТБ и аккумулятор 5120 мАч при мощности зарядки 120 Вт. Будет установлена система Android 13 с оболочкой MIUI 14. В других странах этот аппарат может продаваться под именем Poco F6 Pro, пишет Gizmochina.