Вряд ли такой аппарат появится на прилавках в ближайшее время

Компания Apple не так давно заказала у LG Display и Samsung Display разработку безрамочного дисплея. Теперь Samsung Display подтверждает, что такая работа ведётся. Об этом сообщил управляющий директор компании на мероприятии Display Business Forum 2023.

Было сказано, что ведётся работа над камерой внутри экрана и концепта смартфона без рамок вокруг дисплея. В качестве ключевых технологий были названы 3D-ламинирование, контроль яркости по краям экрана и улучшенные селфи-камеры под дисплеем. Выреза на экране не будет.

реклама

Опасения вызывает долговечность подобных экранов, особенно если их уронить. Кроме того, располагающиеся под дисплеями камеры выдают достаточно скромные результаты фото и видео.

Из этой разработки не следует, что Samsung собирается представить подобный смартфон для продажи. И всё же, периодическое появление подобных новостей наводит на мысль, что производители в ближайшие годы выпустят такое устройство и посмотрят на интерес пользователей к нему, пишет Androidauthority.