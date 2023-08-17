Виноваты проблемы с некоторыми комплектующими и возможное падение спроса

В руки журналистов попала адресованная инвесторам компании Apple записка от аналитика Джеффа Пу. Там сообщается, что до конца года Apple собирается произвести 77 млн экземпляров новых моделей iPhone 15. Это на 6 млн (7,2%) меньше прежних планов. Считается, что для такого шага есть две причины.

Одна из них связана с поставщиками комплектующих, у которых возникли проблемы с производством необходимого количества компонентов. К числу этих компонентов относятся сенсоры камер Sony, корпуса аппаратов iPhone 15 Pro и дисплеи с более узкими рамками.

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Ранее сообщалось, что производители будут применять новую технологию создания панелей OLED для аппаратов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, благодаря чему рамки станут более тонкими. В результате экран получит большую площадь, хотя диагональ останется прежней.

Другая проблема связана с сокращением спроса. К тому же неизвестно, как покупатели отреагируют на возможный рост цен на iPhone 15 Pro и Pro Max.

В США цены на айфоны оставались неизменными с 2017 года. В прошлом году Apple увеличила цены в других странах из-за колебаний курсов валют. В этом году доллар чуть ослаб, поэтому Apple может сохранить цены за пределами своей страны прежними.

Анонс аппаратов ожидается 12 сентября, а продажи должны начаться 22 сентября, пишет Phonearena.