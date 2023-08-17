Браузер Chrome старается повысить распространённость HTTPS

Google много лет продвигает распространение в интернете протокола HTTPS. Компания рассказала, каких успехов ей удалось в этом добиться.

Очередной отчёт Google сообщает, что более чем в 90% случаев пользователи браузера Chrome открывают сайты через HTTPS. Это относится к главным операционным системам, в число которых входят Windows, Android и macOS.

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Примерно 5-10% трафика до сих пор приходится на HTTP, что даёт злоумышленникам возможность перехватывать данные и вносить в них изменения. В Google полагают, что предупреждений в браузере Chrome об опасности работы с такими сайтами может быть недостаточно. Многие пользователи не обращают внимание на эти предупреждения, а когда обращают, может быть уже поздно.

Chrome предлагает режим работы HTTPS-First. Браузер пытается открывать сайты посредством HTTPS, а если не получается, пользователи должны подтвердить посещение небезопасного сайта при помощи HTTP. Режим HTTPS-First будет включён для пользователей программы Advanced Protection Program, а скоро по умолчанию будет применяться и в режиме «Инкогнито».

Также Chrome будет показывать предупреждение при скачивании подозрительных файлов через небезопасное подключение. Пользователь смогут продолжить скачивание на свой страх и риск. Если режим HTTPS-First не включен, предупреждения при небезопасном скачивании файлов не будет. К числу таких файлов относятся изображения, аудио и видео, риск от которых невелик. Подобные предупреждения могут начать показывать в сентябре, пишет 9to5google.