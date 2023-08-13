Глава компании рассказала об этом в недавнем интервью

Известная ранее как Twitter социальная сеть X с момента прихода в неё в качестве владельца Илона Маска переживает бурные времена. Помимо переименования, она регулярно получает новые функциональные возможности. Одной из них скоро станет поддержка видеозвонков.

Рассказала об этом генеральный директор X Линда Яккарино в интервью CNBC. Там же было сказано, по какой причине решено было поменять название. Также она напомнила, что с момента покупки Twitter Илоном Маском были представлены такие новшества, как длинные статьи и видео и возможность подписки на любимых авторов.

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Что касается поддержки видеозвонков, в них необязательно будет давать свой номер телефона собеседнику. Намёк на эту возможность появлялся ещё в прошлом месяце, как и на аудиозвонки. Был даже показан скриншот с интерфейсом звонков, где есть иконка телефона в правом верхнем углу в окне персональной переписки. Нажатие на эту иконку запускает аудио или видеозвонок. Ещё было изображение окна с уже активным видеозвонком, который напоминает аналогичные окна в других мессенджерах. Настройки позволят указать, кто может звонить пользователю, а кто нет.

Для звонков не нужно указывать не только номер телефона, но и адрес электронной почты, пишет Androidcentral.