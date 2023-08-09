Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
WhatsApp позволяет показывать свой экран собеседнику во время видеозвонков
Также в видеозвонках появилась поддержка ландшафтной ориентации

реклама

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает регулярно выпускать новые функциональные возможности. На этот раз они связаны с видеозвонками: появилась поддержка показа своего экрана и ландшафтного режима.

реклама

Во время видеозвонка пользователь может показать экран своего компьютера или мобильного устройства собеседнику. Это может быть востребовано при совместной работе над документами, выборе товаров в магазинах и прочих занятиях.

Работа этой функции ничем не отличается от аналогичной возможности в приложениях вроде Microsoft Teams, Zoom и Google Meet. Можно показывать как весь экран, так и окно определённого приложения. Для запуска нужно нажать на иконку «Поделиться», когда запущен видеозвонок, а потом указать вариант совместного использования экрана.

Также в видеозвонках появился ландшафтный режим, когда пользователь видит более широкое изображение.

Возможность поделиться экраном несколько месяцев тестировалось в бета-версии приложения на платформах Android, iOS и Windows. Теперь тестирование завершено и данная опция распространяется у пользователей WhatsApp по всему миру.

Чуть ранее WhatsApp представила групповые голосовые чаты, пишет Neowin.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#whatsapp
Источник: neowin.net
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
Бета-версия WhatsApp получила анимированные аватары
Новейшая функция WhatsApp позволяет входить и выходить из групповых голосовых чатов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
8
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
12
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
7
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
5
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
8
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
36
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
80
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
6
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
12
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
2

Сейчас обсуждают

Den649634
12:20
Не думаю что обьем более 64 gb имеет смысл. Так как когда появятся задачи в домашнем из пользование, которым надо хотя-бы 128gb,то сам тип памяти уже устареет. Это все равно что в далёком 2007 кто ниб...
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Transformator11
12:19
Скважность импульсов влияет ещё как. На низкой яркости (скважность 10-30%) мерцание явно заметнее, чем на высокой яркости (скважность 70-100%).
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
Олег Hаумчик
12:18
Уже лет 10 на OLED телефонах и ронял их много ,даже умудрился один экран разбить ,ни разу такого не было .
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
Артём Николаев
12:18
Следак загадал желание раскрутить кого-нибудь на лярд - вот сбылось!
На имущество Елены Блиновской наложен новый арест - блогер не выплатила порядка 1 миллиард налогов
Артём Николаев
12:17
Тогда и России не было даже в 1973
Германию накрыла «ползучая деиндустриализация» – реальная цена санкций против России
Михаил Соломинский
12:16
ато! будут и это говно трофеить )
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
MAXIMST
12:12
Могли бы просто написать: если у вас нет еще такой же суммы в «загашнике», которую вы планируете потратить на сборку, не берите ничего и возьмите это за правило по жизни.
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
REY_B_
12:11
Без разницы. - Инфляция по доллару 10-20%. Т.е. храните деньги в золоте и серебре.
На фоне снижения рейтингов малых и средних банков США биткоин показал рост на уровне около 3%
Стас Нечаев
12:08
Уже гружу. Регион Вьетнам
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
Roditch
12:04
Пищалки обыкновенные. На верхах ещё и цокают как Yamaha.
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем