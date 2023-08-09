Также в видеозвонках появилась поддержка ландшафтной ориентации

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает регулярно выпускать новые функциональные возможности. На этот раз они связаны с видеозвонками: появилась поддержка показа своего экрана и ландшафтного режима.

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Во время видеозвонка пользователь может показать экран своего компьютера или мобильного устройства собеседнику. Это может быть востребовано при совместной работе над документами, выборе товаров в магазинах и прочих занятиях.

Работа этой функции ничем не отличается от аналогичной возможности в приложениях вроде Microsoft Teams, Zoom и Google Meet. Можно показывать как весь экран, так и окно определённого приложения. Для запуска нужно нажать на иконку «Поделиться», когда запущен видеозвонок, а потом указать вариант совместного использования экрана.

Также в видеозвонках появился ландшафтный режим, когда пользователь видит более широкое изображение.

Возможность поделиться экраном несколько месяцев тестировалось в бета-версии приложения на платформах Android, iOS и Windows. Теперь тестирование завершено и данная опция распространяется у пользователей WhatsApp по всему миру.

Чуть ранее WhatsApp представила групповые голосовые чаты, пишет Neowin.