Подобная функциональность появилась в популярных браузерах впервые

Компания Microsoft в своём браузере Edge разрабатывает функциональную возможность, которой нет ни у одного конкурента, включая Google Chrome. Версия браузера Edge в канале Canary научилась экспортировать историю просмотров в файл формата CSV, чтобы перенести её на другое устройство. В будущем это может упростить переход на другие браузеры или между разными компьютерами.

Сейчас данная возможность тестируется в версии браузера 117.0.2026.0. Её не нужно включать никакими флагами и она отображается в настройках приложения в меню истории просмотров. Или можно ввести в адресной строке edge://history и нажать на ввод. Далее выбирается, куда сохранять историю просмотров.

реклама

Экспортировать историю можно, а вот интерфейс для импорта файла CSV пока отсутствует. Однако, если перетащить этот файл в открытое окно браузера, данные будут импортированы.

В настоящее время для переноса этой информации обычно используется синхронизация посредством аккаунтов Microsoft, Google, Apple или Firefox в соответствующих браузерах. Возможность выполнять эту синхронизацию вручную без необходимости зависеть от серверов разработчиков браузеров наверняка обрадует многих пользователей. Например, при покупке нового компьютера и установке чистой версии Windows и браузера Edge можно будет создать на старом компьютере файл CSV и перенести его на новый. Однако, пока это лишь экспериментальная возможность и нет гарантии, что она появится в окончательном варианте браузера, пишет xda-developers.