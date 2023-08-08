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Чат-бот Bing появился в браузерах Chrome и Safari на мобильных устройствах
До сих до сих пор он был только в браузере Edge и мобильных приложениях

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Компания Microsoft собирается принести искусственный интеллект во все свои программные продукты и не скрывает этого намерения. На этой неделе она сообщила, что чат-бот Bing Chat AI выходит за пределы браузера и мобильных приложений, поскольку теперь он работает в браузерах Safari и Chrome.

Это произошло спустя полгода после появления Bing Chat. Согласно представленной статистике, за полгода пользователи общались с алгоритмом больше миллиарда раз и он создал три четверти миллиарда изображений.

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Теперь количество пользователей должно вырасти ещё больше. Однако, более длинные диалоги и истории чата будут только в браузере Edge на мобильных устройствах.

В конце прошлого месяца Bing Chat стал доступен в браузерах сторонних производителей на компьютерах. Там есть ограничение в 2000 слов против 4000 в браузере Edge.

Bing Chat использует языковую модель ChatGPT-4, но предоставляет более актуальные сведения за счёт доступа к поисковой системе Microsoft. Теперь также будет предлагаться мультимодальный поиск по изображениям и поддержка тёмного интерфейса, пишет Engadget.

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#microsoft #bing
Источник: engadget.com
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