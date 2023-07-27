За квартал, закончившийся 30 июня 2023 года, Microsoft заработала 56,2 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем за тот же квартал год назад.

Чистая прибыль выросла еще больше, увеличившись на 20% в годовом исчислении до 20,1 млрд долларов в четвертом квартале 2023 финансового года Microsoft. Предыдущие рекорды продаж и прибыли составляли 52,9 млрд долларов (последний квартал 2022 года) и 18,8 млрд долларов (4 квартал 2021 года) соответственно.

Microsoft была занята внедрением ИИ в свои разнообразные продукты и услуги, такие как Windows Copilot, GitHub Copilot, Bing Chat, службы ИИ Azure и так далее. Большая часть продвижения ИИ находится на ранних стадиях, а это означает, что Microsoft может достичь еще больших финансовых рекордов в будущем.

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"Организации спрашивают не только о том, как - но и как быстро - они могут применить ИИ следующего поколения для решения самых больших проблем, с которыми они сталкиваются", - заявил Сатья Наделла, председатель и главный исполнительный директор Microsoft. "Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы возглавить переход на новую платформу искусственного интеллекта, помочь клиентам использовать Microsoft Cloud, чтобы получить максимальную отдачу от своих цифровых вычислений".

Однако не в каждом сегменте все так радужно для компании. Microsoft заявила, что продажи оборудования Xbox упали на 13% "из-за меньшего объема проданных консолей". Несмотря на это, Microsoft все же удалось увеличить свой игровой доход на 1% до 36 миллионов долларов, а Xbox Game Pass увеличило доход на 5%.

Между тем, выручка Windows снизилась на 337 миллионов долларов в результате 12-процентного падения продаж Windows, что было вызвано "продолжающейся слабостью рынка ПК". Это могло быть еще более резкое падение, но вместо этого оно было несколько компенсировано производителями оборудования, которые запаслись ОС для нового учебного года.

Тем временем Microsoft заметила 27-процентный скачок продаж Azure, которая также может извлечь выгоду из ИИ.

Azure продолжает расширять свою долю, поскольку клиенты переносят свои существующие рабочие нагрузки и инвестируют в новые. Azure AI открывает новые, созданные в облаке рабочие нагрузки, ориентированные на ИИ, с большим выбором передовых открытых моделей, включая недавнее объявление Meta о поддержке Llama в Azure и Windows, а также OpenAI.

Помимо результатов четвертого квартала, Microsoft ожидает, что доходы от Azure и других облачных сервисов вырастут на 25-26% в следующем квартале. Компания также ожидает, что в следующем квартале ее доход от OEM-производителей по продажам Windows снизится в средне-низком ценовом диапазоне, а доход от игр в среднем вырастет.

Ни одна из статей доходов (включая игры) не учитывает предстоящий выкуп Activision Blizzard, который находится в процессе завершения после того, как Федеральная торговая комиссия проиграла иск о блокировании сделки.