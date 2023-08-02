Доля системы Windows 10 упала почти до 50%

Как обычно, в начале месяца игровая платформа Steam публикует очередной отчёт по долям аппаратных компонентов и программного обеспечения. Для AMD июль оказался удачным месяцем, поскольку выросла доля её процессоров и в рейтинг вошла первая видеокарта поколения Radeon RX 7xxx. Также следует заметить, что нещадно ругаемая RTX 4060 Ti по итогам июля оказалась третьей по популярности картой.

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RTX 3060 продолжила восхождение на вершину рейтинга и потеснила карту GTX 1650. С учётом её относительно невысокой цены, доступности на вторичном рынке, а также минимальной разницы с картой следующего поколения, данная модель должна оказаться очень востребованной.

Если смотреть только на июльские показатели, лидирует RTX 3070, а следом почему-то идёт профессиональная карта GeForce RTX T10-8. Как уже сказано выше, третья RTX 4060 Ti с объёмом видеопамяти 8 ГБ.

На седьмом месте находится RX 7900 XTX, ставшая первой картой AMD нынешнего поколения, которая добралась до рейтинга Steam. С процессорами у AMD дела ещё лучше. Три месяца подряд она показывала результаты хуже Intel, но теперь доля её чипов увеличилась на 1,16% до уровня 33,19%.

Продолжает расти доля Windows 11 за счёт падения Windows 10. Первая набрала почти 1%, а вторая потеряла 1,56%. Windows 10 пока лидирует с долей 57,87%, на Windows 11 сейчас 36,67% геймеров.

Наиболее популярными остаются видеокарты с объёмом памяти 8 ГБ, их рост составил 1,63%. Full HD остаётся самым популярным разрешением мониторов, 16 ГБ памяти встречаются на компьютерах чаще всего, пишет Techspot.