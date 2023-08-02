Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Видеокарта серии AMD Radeon RX 7000 впервые появилась в статистике Steam
Доля системы Windows 10 упала почти до 50%

реклама

Как обычно, в начале месяца игровая платформа Steam публикует очередной отчёт по долям аппаратных компонентов и программного обеспечения. Для AMD июль оказался удачным месяцем, поскольку выросла доля её процессоров и в рейтинг вошла первая видеокарта поколения Radeon RX 7xxx. Также следует заметить, что нещадно ругаемая RTX 4060 Ti по итогам июля оказалась третьей по популярности картой.

реклама

RTX 3060 продолжила восхождение на вершину рейтинга и потеснила карту GTX 1650. С учётом её относительно невысокой цены, доступности на вторичном рынке, а также минимальной разницы с картой следующего поколения, данная модель должна оказаться очень востребованной.

Если смотреть только на июльские показатели, лидирует RTX 3070, а следом почему-то идёт профессиональная карта GeForce RTX T10-8. Как уже сказано выше, третья RTX 4060 Ti с объёмом видеопамяти 8 ГБ.

На седьмом месте находится RX 7900 XTX, ставшая первой картой AMD нынешнего поколения, которая добралась до рейтинга Steam. С процессорами у AMD дела ещё лучше. Три месяца подряд она показывала результаты хуже Intel, но теперь доля её чипов увеличилась на 1,16% до уровня 33,19%.

Продолжает расти доля Windows 11 за счёт падения Windows 10. Первая набрала почти 1%, а вторая потеряла 1,56%. Windows 10 пока лидирует с долей 57,87%, на Windows 11 сейчас 36,67% геймеров.

Наиболее популярными остаются видеокарты с объёмом памяти 8 ГБ, их рост составил 1,63%. Full HD остаётся самым популярным разрешением мониторов, 16 ГБ памяти встречаются на компьютерах чаще всего, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #процессоры #steam #windows
Источник: techspot.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Включение VRR позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания на новых видеокартах AMD до 81%
Инсайдер назвал предполагаемые характеристики Radeon RX 7500/XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
24
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
21
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
3
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
2
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
9
Apple переименовала Twitter в X в App Store, нарушив собственные правила
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
12
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
450
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
19
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
11
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
22
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
33
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+

Сейчас обсуждают

Drunk_axxturel
17:59
Рх6500-6400 полкчились такими убогими потому, что это изначально мобильные чипы, сейчас амуде должна сделать норм чипы для такого сегмента
Инсайдер назвал предполагаемые характеристики Radeon RX 7500/XT
Артём Николаев
17:59
Как они считали окупаемость? Потерять 10 танков и 100 чел на штурме, но угнать у врага 20 танков и 200 рабов?
The Guardian: Украинское контрнаступление имеет мало шансов на успех, но может окупиться
Alxorander
17:51
Ахаха, тут хочется уже написать "вы все тупыыые", это жж надо столько бенза на костёр пролить)))) Ртх серия офк лучшая
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
17:50
Да уж я и не думал что ты настолько тупой. Я тут даже не знаю что и сказать, сходи в больничку что ли может помогут )))))) Во первых покажи где на твоем слайде указано про игровую производительность ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
swr5
17:49
О, точно моя отметилась.
Видеокарта серии AMD Radeon RX 7000 впервые появилась в статистике Steam
Tosser
17:40
Зачем выдавать линейное чтение за производительность? Всё это не упёрлось реальным задачам.
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
OgoGoLog
17:39
"хламе советском" Эта модификация 2019 года. Откуда вы такие комментаторы безграмотные лезете...
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
Сулейман Сулейманов
17:38
Ребята работают и много что ещё нового появится.
Нигерия задумалась о закупке российских перспективных истребителей Су-75
OgoGoLog
17:37
Всё это в гугле есть. С советских времён о крупных предприятиях все всё знали. Кто до Омска то дотянется?
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
Гриша
17:36
Я сейчас уже пришёл в берлогу, это тебе немножко арбузика оставил, на похавай мой личный раб. Ps. Ой а там же у него , возле кулька, это же wd black самый топовый nvme в мире.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем