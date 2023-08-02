Представители AMD наверно скажут, что это не баг, а фича.

С тех пор как AMD представила свою новую архитектуру RDNA 3 в декабре 2022 года, владельцы новых видеокарт пытались выяснить у компании, почему купленные устройства потребляют так много энергии в режиме ожидания. В конце концов, зачем графический процессор потребляет так много энергии, когда пользователь просто смотрит YouTube? Тестировщики оборудования из Германии попытались решить эту проблему - причину такого странного поведения графических процессоров RDNA 3 они не выяснили, а решение нашли, и оно простое: достаточно включить "VRR" (переменную частоту обновления), и все, энергопотребление мгновенно снижается. Непонятно, почему это происходит, и энтузиасты все еще ждут ответа от AMD. Но это хорошая новость для владельцев графических процессоров Radeon, поскольку эта "фича" распространяется на видеокарты RDNA 3 и старые графические процессоры RDNA 2.

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Выяснить это получилось, потому что специалисты немецкого сайта Computerbase недавно обновили свое тестовое оборудование и случайно обнаружили ранее скрытую функцию в графических процессорах Radeon, которая переводит их в спящий режим при включении переменной частоты обновления (VRR). Энтузиасты установили утилиту Powenetics V2 для более точного измерения энергопотребления графического процессора и обновили тестовый дисплей 4K 60 Гц до модели с частотой обновления 144 Гц. Затем они обнаружили, что при включении VRR энергопотребление резко падало на видеокартах Radeon, а вот у видеокарт Nvidia произошел обратный эффект.

Снижение энергопотребления в режиме ожидания при использовании VRR немного удивляет. Предоставлено: Computerbase.De

В отчете отмечается, что при включении VRR на Radeon RX 7900 XTX энергопотребление в режиме ожидания составляло всего 20 Вт. При отключении этой функции во время тестирования они увидели, что это число увеличилось до 104 Вт при использовании разрешения 4K с частотой 144 Гц, что составляет увеличение на 81%. Энтузиасты обнаружили, что это также относится к более старым видеокартам, таким как Radeon RX 6800 XT, у которых энергопотребление в режиме ожидания снизилось на 79% при включении VRR.

Tom's Hardware отмечает, что этот "простой трюк" имел противоположный эффект на графические процессоры Intel и Nvidia, что стало неожиданностью. Для флагмана Arc A770 энергопотребление в режиме ожидания увеличилось на 11% с одним монитором. Для RTX 4080 энергопотребление в режиме ожидания увеличилось на 25% с одним дисплеем. Однако на сайте говорится, что так и должно быть, поскольку графический процессор выполняет больше работы, динамически меняя частоту обновления, так что непонятно, почему видеокарты AMD ведут себя иначе.

На данный момент никто не знает, почему это происходит, но мы сообщим вам, если AMD опубликует официальный ответ. Если у вас есть монитор с переменной частотой обновления и видеокарта AMD то вы можете самостоятельно убедиться, что эта "фича" работает. Ее можно включить в Windows и драйверах AMD. Причина, по которой драйверы должны принудительно включать эту функцию для работы - еще одна часть загадки (хотя мы все знаем, как долго AMD допиливала свои драйвера и наверно что-то все таки упустила из виду).