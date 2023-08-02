Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Включение VRR позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания на новых видеокартах AMD до 81%
Представители AMD наверно скажут, что это не баг, а фича.

реклама

С тех пор как AMD представила свою новую архитектуру RDNA 3 в декабре 2022 года, владельцы новых видеокарт пытались выяснить у компании, почему купленные устройства потребляют так много энергии в режиме ожидания. В конце концов, зачем графический процессор потребляет так много энергии, когда пользователь просто смотрит YouTube? Тестировщики оборудования из Германии попытались решить эту проблему - причину такого странного поведения графических процессоров RDNA 3 они не выяснили, а решение нашли, и оно простое: достаточно включить "VRR" (переменную частоту обновления), и все, энергопотребление мгновенно снижается. Непонятно, почему это происходит, и энтузиасты все еще ждут ответа от AMD. Но это хорошая новость для владельцев графических процессоров Radeon, поскольку эта "фича" распространяется на видеокарты RDNA 3 и старые графические процессоры RDNA 2.

реклама

Выяснить это получилось, потому что специалисты немецкого сайта Computerbase недавно обновили свое тестовое оборудование и случайно обнаружили ранее скрытую функцию в графических процессорах Radeon, которая переводит их в спящий режим при включении переменной частоты обновления (VRR). Энтузиасты установили утилиту Powenetics V2 для более точного измерения энергопотребления графического процессора и обновили тестовый дисплей 4K 60 Гц до модели с частотой обновления 144 Гц. Затем они обнаружили, что при включении VRR энергопотребление резко падало на видеокартах Radeon, а вот у видеокарт Nvidia произошел обратный эффект.

Снижение энергопотребления в режиме ожидания при использовании VRR немного удивляет. Предоставлено: Computerbase.De

В отчете отмечается, что при включении VRR на Radeon RX 7900 XTX энергопотребление в режиме ожидания составляло всего 20 Вт. При отключении этой функции во время тестирования они увидели, что это число увеличилось до 104 Вт при использовании разрешения 4K с частотой 144 Гц, что составляет увеличение на 81%. Энтузиасты обнаружили, что это также относится к более старым видеокартам, таким как Radeon RX 6800 XT, у которых энергопотребление в режиме ожидания снизилось на 79% при включении VRR.

Tom's Hardware отмечает, что этот "простой трюк" имел противоположный эффект на графические процессоры Intel и Nvidia, что стало неожиданностью. Для флагмана Arc A770 энергопотребление в режиме ожидания увеличилось на 11% с одним монитором. Для RTX 4080 энергопотребление в режиме ожидания увеличилось на 25% с одним дисплеем. Однако на сайте говорится, что так и должно быть, поскольку графический процессор выполняет больше работы, динамически меняя частоту обновления, так что непонятно, почему видеокарты AMD ведут себя иначе.

На данный момент никто не знает, почему это происходит, но мы сообщим вам, если AMD опубликует официальный ответ. Если у вас есть монитор с переменной частотой обновления и видеокарта AMD то вы можете самостоятельно убедиться, что эта "фича" работает. Ее можно включить в Windows и драйверах AMD. Причина, по которой драйверы должны принудительно включать эту функцию для работы - еще одна часть загадки (хотя мы все знаем, как долго AMD допиливала свои драйвера и наверно что-то все таки упустила из виду).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #rdna 2 #rdna 3 #variable refresh rate #vrr #переменная частота обновления
Источник: tomshardware.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD подтверждает появление новых видеокарт Radeon RX 7000 «для энтузиастов» в этом квартале
Похоже, первой RDNA 3 видеокартой 7500 станет профессиональная Radeon Pro W7500
Инсайдер назвал предполагаемые характеристики Radeon RX 7500/XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
24
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
19
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
12
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
414
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
19
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
11
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
19
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
32
Ночной кошмар ВСУ: новая тактика российских БМПТ "Терминатор" в боевых действия на Украине
5

Сейчас обсуждают

Шароид из Шапшеронска
16:39
Напиши статью, как ты жрал арбуз. Это не приказ. А указание тебе сразу в мозг... выполнять...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Человек Человечный
16:38
Я же не ошибаюсь и речь идёт об уголовном преступлении? (я о так называемом "хакерстве"). И, часть здесь присутствующих, как понимаю, высказывает поддержку уголовникам?
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
Гриша
16:38
Ну как что за статья, выйди на главную вниз пролистай увидишь
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
pOdOnOg
16:37
Скоро играть на счётах будем)
ИИ-компании начинают переходить с серверных видеокарт на игровые
Шароид из Шапшеронска
16:37
Покажи как ты этот кусяру арбуза откусывал? и что за статья?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Гриша
16:36
А ну быстро иди в мою статью 200 комментариев на кинь, Это приказ
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
MrPegge
16:35
В Нигерии населения больше, чем в РФ+Украина+Белоруссия+Казахстан. И плодится и размножается. Колесные танчики в мизерных количествах не выдюжат.
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
Шароид из Шапшеронска
16:35
Ты завидуешь что Vorvort записан под номером 1 ?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Гриша
16:34
Это ты в моём списке нешешбек
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Сергей Далечин
16:34
А как же максимально нечестные названия ноутбучных видеокарт в 4000 серии?!
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем